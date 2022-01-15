الطقس اليوم.. أمطار تصل القاهرة وانخفاض حرارة على جميع المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الساعات القادمة على مدار اليوم السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، السبت، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا ومدن القناة.

ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

​