شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 699 شابا وإحالة 10 شكاوى للمحكمة العمالية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 699 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 22 شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1328 باحثا عن عمل، منهم 40 " قادرون باختلاف".
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 56 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 261 منشأة ، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.