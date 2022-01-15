شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول فى مادة العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت قبل قليل امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 20 سؤالاً والهدف من الأسئلة قياس نواتج التعلم والمهارات التى اكتسبها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول فى المنهج الدراسى، كما أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى وتم وضعها من خلال الوزارة واختارت الإدارات التعليمية الأسئلة لكل مدرسة، فيما أوضحت المدارس أن الطالب يجيب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.





امتحانات الصف الرابع الابتدائى (1)



امتحانات الصف الرابع الابتدائى (2)