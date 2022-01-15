شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بمنزل مأهول بالسكان فى طما سوهاج دون حدوث إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج انهيار جزئى بمنزل بشارع عمر بن الخطاب بدائرة مركز طما، المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل، وذلك دون حدوث إصابات، تم فرض كردون امنى بالمنطقة، وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة مركز طما، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول واقعة الإنهيار.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بانهيار جزئي بمنزل بشارع عمر بن الخطاب بندر طمـا وتبين أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل علي مساحة " 60 " متر ملك المدعو ماهر م ع ا 58 سنة بائع متجول ويقيم بذات الناحية وتبين حدوث انهيار جزئي بسقفي الطابقين دون حدوث إصابات.

تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأعزي سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.