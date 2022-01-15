شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية "المدارس الخاصة": لا يحرم الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، أنه ليس من حق المدرسة أن تمنع أى طالب لم يسدد مصروفات الفصل الدراسى الأول من دخول امتحان الترم الأول، موضحا أن الطالب لا يحرم من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية وهناك إجراءات يتم إتباعها وتطبيقها من قبل المدرسة فى حالة عدم سداد ولى أمر الطالب المصروفات الدراسية.

وأضاف بدوى علام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المدارس ملتزمة بتطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم فى حالة عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية، حيث يتم إنذار ولى الأمر بالسداد وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة رسمية مناظرة حفاظا على حقهم فى التعليم مع التزام ولى الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان ابنه مقيدا بها.

وانطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل، حيث التزمت المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب، على أن تستمر الامتحانات بالترم الأول حتى 3 فبراير المقبل حسب جداول الامتحانات التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.