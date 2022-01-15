شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية "المدارس الخاصة": لا يحرم الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بدوى علام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المدارس ملتزمة بتطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم فى حالة عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية، حيث يتم إنذار ولى الأمر بالسداد وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة رسمية مناظرة حفاظا على حقهم فى التعليم مع التزام ولى الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان ابنه مقيدا بها.
وانطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل، حيث التزمت المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب، على أن تستمر الامتحانات بالترم الأول حتى 3 فبراير المقبل حسب جداول الامتحانات التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.