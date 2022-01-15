شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مدرس المادة هو من يضع أسئلة امتحان الصف الأول والثانى الثانوى والنتيجة تعلن فى شكل تقديرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول، التى تبدأ يوم 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية واليوم السبت فى المواد التى لا تضاف للمجموع، موضحا أنه يقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة الامتحان على أن يتم بالمواصفات الفنية المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم في فيديو له عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، أن أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سيكون 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و30% أسئلة مقالية، موضحا أنه يجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو أن تكون الإجابة بورقة منفصلة أيهما أنسب للمدرسة، موضحا أنه سوف يتم تشكيل مادة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مدرسة على أن تعلن نتيجة الطالب في شكل تقديرات، من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف

وتابع الوزير: تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها ، مشيرا إلى أنه سيتم قبول الأعذار التي قد يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتولي مديري المدارس الثانوية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا أثناء سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين في هذه الامتحانات.