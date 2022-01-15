شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سؤالا وجوابا عن امتحان الثانوى العام للترم الأول بعد إلغاء الاختبار الإلكترونى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى 20 سؤالا وجوابا عن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول بعد قرار إلغاء الامتحان الإلكترونى وعقدها ورقيا.

متى تبدأ امتحانات الثانوى العام للترم الأول؟

ـ تبدأ اليوم فى المواد غير المضافة للمجموع ويوم 22 للمواد الأٍساسية

ـ هل يوجد تغيير فى جدول الامتحانات؟

ـ لا يوجد تغيير فى جدول الاختبارات للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول.

ـ متى تبدأ امتحانات أولى ثانوى للمواد الأساسية؟

ـ تنطلق يوم 22 يناير الجارى حسب الجدول وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

ـ متى تبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى للترم الأول؟

ـ تنطلق يوم 23 يناير الجارى فى المواد الأساسية.

ـ كيف تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى هل إلكترونية أو ورقية؟

ـ تعقد الامتحانات جميعها ورقيا وإلغاء الاختبارات الإلكترونية.

ـ ما هو شكل الأسئلة فى امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى؟

ـ تأتى أسئلة مقالية بنسبة 30% واختيار من متعدد بنسبة 70%.

ـ لماذا تم إلغاء الامتحانات الإلكترونية؟

ـ لتفادى مشكلة وقوع سيتسم الامتحانات وتخفيفا على الطلاب الذين يؤدون الامتحانات.

ـ ما هو شكل إعلان نتيجة الثانوى العام؟

ـ تعلن نتيجة الطالب في شكل تقديرات، من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.

ـ ما هو هدف الامتحانات فى التقييم الجديد؟

ـ الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.

ـ هل سيتم استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات؟

ـ تعقد أسئلة امتحانات نصف العام الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد بشكل ورقي وليس إلكترونيا على التابلت ويستخدم الطالب التابلت فى الاستعانة بالكتاب الرقمى.

ـ هل سيتم تطبيق نظام الكتاب المفتوح فى الامتحانات؟

ـ تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح بدون الحاجة لدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، حيث سيتم منح طلاب الصفين الأول الثاني الثانوي ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية في المادة للاستعانة بها أثناء الامتحان بديلا عن الاستعانة بالكتاب المدرسي.

ـ كيف يصبح التابلت المرجع الرئيسى فى الامتحانات؟

ـ سيتم بداية من غد الأحد إتاحة تطبيقات جديدة على تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لمساعدة الطلاب أثناء الامتحانات ليصبح التابلت هو المرجع الرئيسي للطلاب طوال فترة الامتحانات الورقية للطلاب.

ـ هل سيطبق قرار عقد الامتحانات ورقيا على طلاب الثانوية العامة؟

ـ قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا لن يطبق على طلاب الثانوية العامة وسوف تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الفصل الدراسي الثاني.

ـ كيف تقعد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى المدارس الدولية؟

ـ سيتم عقد امتحانات مواد الهوية القومية اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية ولوطنية في المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب فيها من الإدارة.

ـ ما هو هدف الامتحان الإلكترونى فى الأساس؟

ـ عزل العنصر البشرى من المنظومة خاصة فى الثانوية العامة لكى يطمئن الجميع بأن الأسئلة لا يحدث فيها تسريب وأن الإجابة لا يحدث فيها خلط ولا يوجد أى فرق للطالب سواء ما إذا كان السؤال ورقى أو إلكترونى، كما أن الهدف أيضا أن يكون التصحيح إلكترونيا.

ـ ما هو مقر عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول؟

ـ تعقد الامتحانات فى المدرسة تحت إشراف الإدارات التعليمية، وستكون ورقيا بالكامل، بواقع 70% أسئلة اختيار من متعدد و30% مقالية.

ـ هل يسمح باستخدام كتاب ورقيا فى الامتحانات؟

ـ لن يسمح باستخدام الكتاب الورقى وسوف يحصل الطالب على ورقة بالمفاهيم المطلوبة، مع إمكانية استخدام التابلت كمرجع رئيسى مع عقد الامتحان كله ورقيا.

ـ كيف يجيب الطالب عن الأسئلة بامتحانات الثانوى العام؟

ـ يجوز أن تكون الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة أو تكون فى ورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما أنسب للمدرسة.

ـ هل الأسئلة موحدة على مستوى الإدارة؟

ـ تعقد الامتحانات على مستوى المدرسة أى أنها امتحانات ليست قومية ومن ثم المدرس يضع الأسئلة وتختلف من مدرسة لأخرى، ونسبة الاختيار من 70% و30% مقالى حسب مواصفة المركز القومى للامتحانات.

ـ ماذا لو تعرض الطالب لعذر ولم يؤدى الامتحانات؟

ـ يتم قبول الأعذار التى يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها.