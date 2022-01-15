شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا يوجد فاتورة تصدر بناءً على متوسط الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد فاتورة استهلاك واحدة يتم إصدارها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بناءًا على متوسط الاستهلاك خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء وعدم إهدار الطاقة يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.

وتابع حمزة أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عملية اصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية جعلها تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة تراجع العنصر البشرى والاعتماد على برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والذى جعل الاعتماد على إصدار فواتير بناء على متوسط الاستهلاك ذهب بلا عودة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، موضحا أنه يمكن الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا والحرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية واستبدال اللمبات العادية بلمبات اللمبات الموفرة للطاقة وعدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها، لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة، استخدام المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف، افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام ، كما نصح بعدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.