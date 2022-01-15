شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات جامعة الأزهر اليوم.. أماكن عزل بكل كلية وتواجد أستاذ المادة بالامتحان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب جامعة الأزهر اليوم السبت 15 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول، تحت إشراف الدكتور محمد المحرصاوی، رئیس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تم إصدار تعليماته للكليات بإعلان الجداول في أماكن بارزة وعبر وسائل التواصل الإلكترونية، والتأكد من وضع الأسئلة وفقاً لمستويات الطلاب مع مراعاة حق الطالب المتفوق، وتأمين الكنترولات، واتخاذ الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا.
والتأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان؛ للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان وتواجد أعضاء الكنترولات المستمر أثناء الامتحانات وتوجد أساتذة المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتواجد طبيب وأماكن عزل بكل كلية تحسبا لأى طارىء صحي أثناء الامتحانات.