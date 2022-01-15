شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات جامعة الأزهر اليوم.. أماكن عزل بكل كلية وتواجد أستاذ المادة بالامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب جامعة الأزهر اليوم السبت 15 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول، تحت إشراف الدكتور محمد المحرصاوی، رئیس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تم إصدار تعليماته للكليات بإعلان الجداول في أماكن بارزة وعبر وسائل التواصل الإلكترونية، والتأكد من وضع الأسئلة وفقاً لمستويات الطلاب مع مراعاة حق الطالب المتفوق، وتأمين الكنترولات، واتخاذ الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا.

وعقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي مع عمداء كليات الفرع، بحضور الدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي؛ لبحث استعدادات كليات الفرع لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022م، وشدد على ضبط العملية الامتحانية وأدائها على الوجه الأكمل وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتعقيم والتنظيف المستمر لجميع لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات الواردة من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في هذا الشأن؛ للحفاظ على صحة و سلامة الجميع، والتشديد على عدم دخول أى طالب غير حاصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للامتحانات على الوجه الأكمل.

والتأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان؛ للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان وتواجد أعضاء الكنترولات المستمر أثناء الامتحانات وتوجد أساتذة المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتواجد طبيب وأماكن عزل بكل كلية تحسبا لأى طارىء صحي أثناء الامتحانات.