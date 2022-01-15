شكرا لقرائتكم خبر عن مواد 4 ابتدائى المقرر امتحانها فى محتوى الترم الأول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائى، مشيرة إلى أنه ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الاول كاملًا.

وأوضحت الوزارة أنه وفق القرار الوزارى المنظم للتقييم فى الصف الرابع الابتدائى، فالمواد الدراسية المقرر أن يؤدى الطلاب فى محتوى الترم الأول كاملا تشمل اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية Connect ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية، موضحة أن الطلاب أدوا الامتحان فى المستوى الرفيع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بالنسبة لامتحانات منتصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي فى مادة للعلوم، انتهي منهج العلوم عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث ( السرعة) وما تبقي هو النشاط رقم ١٣ ،١٤ من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من 12 -14 حصة في الترم الثاني (أى شهر تقريب، وبالنسبة لمادة الرياضيات، انتهي منهج الرياضيات عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلي 16بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من 12 -14 درس (أى شهر تقريبا)