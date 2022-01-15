شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. الأفواج السياحية تتدفق على السوق السياحى بأسوان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 تقريرا تلفزيونيا عن انتعاش السياحة بأسوان وخاصة في منطقة السوق السياحي بأسوان، وحققت الدولة إنجازات جديدة فى قطاع السياحة بمحافظة أسوان تمثلت فى فتح أسواق سياحية جديدة وإنشاء مشروعات وبنية تحتية لخدمة قطاع السياحة.

وتم تطوير السوق السياحى ليتناسب مع حركة السياحة القادمة لأسوان خلال الموسم الشتوى، ويكون واجهة مشرفة لهم خاصة بعد تطوير المحلات وطريق الممشى وغير ذلك.

ويتردد على السوق السياحى بمدينة أسوان العديد من الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، باعتباره واحداً من المزارات السياحية المميزة فى أسوان، ويحرص الكثير منهم على شراء واقتناء بعض الهدايا والمشتريات التى تتميز بها أسوان مثل المشغولات اليدوية النوبية والكاركديه والبلح والدوم والفسيخ وغيرها من الأشياء المميزة التى تتميز بها أسوان.

جدير بالذكر أن السوق السياحى القديم جار تغطيته برجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والحريق.

السوق السياحي بأسوان (1)



السوق السياحي بأسوان (2)



السوق السياحي بأسوان (3)



السوق السياحي بأسوان (4)



السوق السياحي بأسوان (5)



السوق السياحي بأسوان (6)



السوق السياحي بأسوان (7)



السوق السياحي بأسوان (8)



السوق السياحي بأسوان (9)