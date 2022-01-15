العثور على جثة غريق مجهول الهوية بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الجمعة، جثة غريق بمركز منشأة القناطر، شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمجرى مائي بدائرة المركز.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية بالقطاع.

انتشلت القوات جثة شخص مجهول الهوية يرتدي ملابسه، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية، وجرى تسليم الجثمان إلى مأمور المركز ونقلها إلى المشرحة.

العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، وجه بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام القليلة الماضية بالأقسام المحيطة بموقع العثور على الجثة، وانتظار تقرير مفتش الصحة للتأكد من وجود إصابات من عدمه.