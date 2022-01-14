شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نتوقع اجتياحا روسيا لأوكرانيا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إنه يتوقع اجتياحا روسيا لأوكرانيا في القريب العاجل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وفي وقت سابق قالت واشنطن، إن روسيا ستغزو أوكرانيا وترتكب جرائم حرب إذا فشلت الدبلوماسية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتابعت واشنطن: "رصدنا تحركات عدائية لروسيا على حدودها مع أوكرانيا".

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتقديم مساعدة دفاعية للجيش الأوكراني في إطار ما وصفته بـ"دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".