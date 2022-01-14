شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغا ضد منتحل صفة.. وتؤكد: يحمل كارنيها مزورا غير مقيد بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من التعامل مع أحد الأشخاص منتحلى صفة أعضائها، واسمه "أ.م.س.م"، والذى يحمل كارنيها مزورا لممارسة مهنة العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أن النقابة أجرت كشف عنه فى سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة وتبين عدم وجود اسمه.

وأوضحت نقابة العلاج الطبيعى، فى بيان، أنها حررت بلاغا بالنيابة، وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد منتحل الصفة، والمراكز التى يعمل بها، وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى بالمواطنين عدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة، والتراخيص المكانية والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال واتس آب النقابة، على رقم: 01098887070.



