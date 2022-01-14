شكرا لقرائتكم خبر عن 45 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع محافظة مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهود المستمرة من فرق الصيانة والطوارئ بشركة مياه الشرب بمطروح، فى التعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بمناطق المحافظة.

وأعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة نوة تساقط الأمطار، مشيرا إلى وضع خطة انتشار المعدات والسيارات للتصدي لنوة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة صباح أمس والتي اسفر عنها هطول الأمطار الكثيفة والمتوسطة على علي مدينة مطروح استمرت حتي الساعة 3 عصرا بدون توقف او انقطاع.

أضاف "خالد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه نتيجة الأمطار الغزيرة، تراكمت كميات كبيرة من المياه في مناطق متفرقة بالمدينة، حيث تحركت فرق الطوارئ إلى عدة مناطق بهدف رفع مياه الأمطار وشفطها من الشوارع وأماكن تراكمها.



شفط مياه الأمطار

وأشار إلى تواجد فرق الطوارئ بالشركة داخل مدينة مرسى مطروح في مناطق الملعب الخماسي ومنطقة الشلال ومنطقة البوسيت ومنطقة الطبية ومقابر المغاربة ومنطقة السنوسية ومنطقة الكيلو 3 ومنطقة الموقف الجديد الكيلو 2 وشارع الملح وشارع علم الروم وشارع المجمع ومنطقة الكيلو 7 ومناطق أخري داخل مدينة مرسى مطروح ، بالإضافة إلى التعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الشركة.

وذكر أن خطة الشركة تضمنت الاستعداد بتوفير عدد 45 سيارة شفط ومعدات بالإضافة إلى عدد 180 من الفنيين والمهندسين وعمال الشبكات والصرف الصحي.

وتابع استمرار عملية إزالة مياه الامطار المتراكمة طوال أمس حتي الساعات الأولى من اليوم التالي وتابع فريق الأزمات والطوارئ العمل في المناطق والشوارع الفرعية صباح اليوم.



شفط مياه الأمطار من مرسى مطروح

واستطاعت فرق الأزمات والطوارئ بشركة مياه مطروح من الانتهاء من رفع جميع كميات مياه الامطار في وقت قياسي، حيث لم يتم تسجيل أي شكوى أو بلاغات من المواطنين وتمكن المواطنين من ممارسة حياتهم اليومية بدون أي عوائق أو تعطل في حركة السير ولم تسجل غرفة العمليات والخط الساخن بالشركة اية خسائر أو مشكلات بسبب الامطار في مدينة مطروح.