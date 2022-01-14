جهاز بدر يشارك في حملة أمنية لضبط المركبات المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن جهاز المدينة شارك في شن حملة أمنية مكبرة لضبط المركبات المخالفة بنطاق المدينة، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وقطاع القاهرة الجديدة وفرقتي الشروق وبدر وقسم شرطة مدينة بدر والإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح مندور اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 سيارات خلاطة خرسانة و8 سيارات نقل قلاَّب ولودر ومركبة "توك توك"، وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز، بجانب سحب 43 رخصة تسيير وقيادة منتهية بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة واستمرار الحملات ليل نهار لتحقيق الانضباط ولظهور المدينة بالشكل اللائق.​