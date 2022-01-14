غلق وتشميع مطعم مشويات شهير في أوسيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من مباحث ومديرية التموين بالجيزة تنسيقا مع الطب البيطري مطعم مشويات شهير بمركز أوسيم.
المأمورية جاءت انطلاقا من توجيهات اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بشن حملات علي المطاعم والأسواق والمحال؛ لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.
أسفرت الحملة بمشاركة شرطة المرافق بقيادة العقيد هاني الحسيني عن غلق وتشميع مطعم مشويات بمنطقة الحفرية بنطاق البراجيل وذلك بعد ضبط لحوم وسلع غذائية مجهوله المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية.
تم مصادرة المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.