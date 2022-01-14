سيدة تتهم زوجها في الوراق: "قطع وشي بالمطواه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتهمت ربة منزل زوجها بتشويه وجهها بآلة حادة متسببًا لها في عاهة مستديمة؛ لرفضها إقامة ابنتهما معه.

الثلاثاء الماضي، تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغا من سيدة تدعى "مريم" مرفق بتقرير طبي يثبت تلقيها 165 غُرزة بادعاء ضرب بمطواة.

أفادت الضحية بأنها كانت في طريقها لتوصيل ابنتها لدار الحضانة حتى فوجئت بمركبة توك توك تعترض طريقها تقل زوجها رفقة آخر، مشيرة إلى أن المشكو في حقه ضربها بمقبض السلاح الأبيض على مؤخرة رأسها ووجها في محاولة للحصول على طفلتها عنوة بعد تركها منزل الزوجية.

الشاكية اتهمت زوجها باعتياده ضربها بسبب إدمانه للمواد المخدرة، لافتة إلى تقدمها بعدة محاضر على فترات متباعدة بدءا من عام 2018 دون البت فيها "كلها بتتحفظ"، حسب قولها.

بدوره، وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، ضباط مباحث الوراق بقيادة المقدم هاني مندور ومعاونه الرائد حسان الدجوي؛ لفحص الواقعة وسرعة ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.