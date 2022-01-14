شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالمنوفية لإجراء أعمال الصيانة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات قويسنا القديمة التابعة لقطاع المنوفية لمدة 3 أيام بداية من غدا السبت وحتى الاثنين لإجراء بعض أعمال الصيانة .

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن فصل التيار الكهربائي سيبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا من نفس اليوم، موضحا أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي هي "اجهور - عرب الرمل - كفر ابشيش - كفر اشليم - كفر وهبه - جزء من قويسنا - معسكر قوات الأمن المنوفية - الإمداد الجوي".

وأشارت الشركة، إلى أن الأماكن التي ستتأثر بالفصل يوم الأحد 16 يناير الجاري هي "شبرا قباله - اشليم - شمنديل - منشية داملو - جزء من عرب الرمل - بنك مصر - البنك الأهلي - بنك الاسكندرية - كفر طه - شبرا - كفر ابو الحسن".