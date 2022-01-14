التحفظ على كاميرات المراقبة في "مشاجرة ابنة الحضري".. والمتهم: عايز آكل عيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة في الشيخ زايد تحقيقاتها في مشاجرة ابنة عصام الحضري وصديقيها مع "فرد أمن إداري" بكومبوند عقب خلاف على ركن سياراتهم.

ويخضع فرد الأمن للتحقيق أمام النيابة العامة بعد اتهام شدوى الحضري وصديقيها له بالتعدي عليهم بالضرب وإصابة ابنة الحضري بجرح سطحي في إصبعها وصديقها بجرح في رأسه استدعى تقطيبه بـ4 غرز.

وقال فرد الأمن المتهم إنه أخبر شدوى وصديقيها بعدم ركن سياراتهم في المكان الذي توقفوا فيه وأخبرهم أن ركن السيارة ممنوع في هذا المكان فما كان منهم إلا أن ردوا عليه بألفاظ خادشة ولم يبدأ هو بالتطاول وإنما كان تصرفه رد فعل على إهانتهم له.

وأضاف "فرد الأمن" أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه، ولم يكن يقصد حدوث هذا الأمر بأكمله قائلا: "أنا عايز آكل عيش"، وهم من بدأوا بالاشتباك.

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة بعدما أشار فرد الأمن في أقواله الأولية أن ابنة الحضري وصديقيها لم يلتزموا بتعليمات إدارة الكومبوند وتحدثوا معه بطريقة غير لائقة ما أدى لحدوث مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي.

ونشبت مشاجرة حادة بين ابنة عصام الحضري وصديقيها وبين أحد أفراد أمن في كمبوند بمدينة الشيخ زايد ما أدى إلى إصابتها وإصابة أحد أصدقائها، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على المتهم.

وكشفت التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري الأول لكرة القدم كانت بصحبة اثنين من أصدقائها؛ وهما شابان وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة في كمبوند كونتننتال في الشيخ زايد، وحدثت مشاجرة بسبب ركن سياراتهم.

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن ابنة عصام الحضري كانت برفقة صديقيها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كومبوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهما إلى التشابك بالأيدي؛ ونتج عن ذلك إصابة أحد أصدقاء ابنة الحضري بجرح قطعي في الرأس نُقل على إثره إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح "4 غرز".

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على ابنة عصام الحضري وصديقيها، وبمواجهته اعترف بفعلته وأن المشاجرة حدثت نتيجة انفعال لحظي أثناء ركن السيارات لعدم التزامهم بالتعليمات، وأنه كان يتبع تعليمات وظيفته وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند، فقد حذرهم كثيرا في بادئ الأمر ولم يستجيبوا له وقابلوا كلامه باستهتار مما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات بزجاج سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

وأفادت معاينة الشرطة وجود تلفيات في 3 سيارات خاصة بابنة الحضري وصديقيها، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد وتلف السيارات عمدًا.