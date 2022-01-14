"ضبطية بمليون و800 ألف".. ليلة سقوط عصابة المخدرات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالدقهلية لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهدافهم أمكن ضبط اثنين منهما بالقرب من مسكن أحدهم حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت "30 كيلو جرام" - كمية لمخدر الحشيش وزنت "1٫500 جرام" - كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت "750 جرام" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد "2 سلاح أبيض" "سنجه" - سيارة - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.