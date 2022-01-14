بدء إعلان النتيجة.. طريقتان لمعرفة الناجحين في وظائف المهندسين والفنيين بالسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، إنه تم اعتماد نتيجة المرحلة الأولى من اختبارات مسابقة توظيف وتعيين 1750 فنيا ومهندسا.

وأطلقت هيئة السكة الحديد، أغسطس الماضي، مسابقة لتعيين 1750 مهندسا وفنيا بالسكة الحديد ( 1500 وظيفة فنية و250 وظيفة هندسية).

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم إعلان نتيجة المقبولين بالمرحلة الأولى، وسيتم حاليا إرسال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول والإيميل للمقبولين والذين اجتازوا الاختبارات بأعلى المجاميع بين المتقدمين.

وبدأت الاختبارات للمتقدمين لوظائف فنيين، اعتبارًا من 16 أكتوبر المقبل وحتى 23 المقبل، حيث يؤدي كل منطقة في أـيام محددة على دفعات، وأنه سيتم تحديد يومي 24 و 25 نوفمبر للمتخلفين.

وبحسب الجدول الذي أعلنت السكة الحديد، تبدأ اختبارات القبول للمتقدمين لوظائف مهندسين اعتبارا من 27 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر المقبل، وأنه سيتم تحديد يوم 2 ديسمبر للمتخلفين عن إجراء الاختبارات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تعقد الاختبارات بمقر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ 250 وظيفة شاغرة للتعيين كمهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا– كهرباء– مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن العمل سيكون بنظام الورادي لتخصصات: [الإلكترونيات والاتصالات الكهربية– حاسبات ونظم] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، موضحة أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية.

كما أعلنت الهيئة، حاجتها لـ 1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهي:(فني إشارات رابع- فني كهربائي رابع - فني ميكانيكي رابع - فنى براد رابع - فني مناورة رابع - فني مزلقان رابع - فني صيانة سكة رابع - فني حركة وبلوك رابع - فني لحام سكة رابع - مشرف قطار رابع- صراف تذاكر رابع)، وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد المقبل، وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.