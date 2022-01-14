الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بالمؤتمر الطبي للمركز الطبي للسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على التعاون المشترك بين الهيئة والمركز الطبي لسكك حديد مصر خلال الفترة المقبلة لتطبيق جودة الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية الصادرة عن الهيئة من خلال توفير برامج الدعم الفني التي تقدمها الهيئة لكل المنشآت التابعة للمركز الطبي، والتي تضم وحدات رعاية أولية منتشرة بمختلف المحافظات ، مشيرا إلى الدور المرتقب لهذه المراكز في مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يعتمد على الأسرة كوحدة أساسية ويغطي ما يقرب من 3000 مرض، لخدمة 120 مليون مصري عند استكمال مراحله، وأشاد رئيس الهيئة بالخطوات الجادة التي يتخذها المركز للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للعاملين والتي تنعكس في رسالته لتوفير رعاية صحية متكاملة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للمركز الطبي لسكك حديد مصر والذي افتتحه الفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، على دعم الوزارة المستمر لتطوير المركز الطبي لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالعاملين مشيرا إلى أن التطوير سيشمل كافة المستشفيات التابعة للمركز بما فيها مستشفيات طنطا وأبو زعبل، خاصة وأن وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح منظومة السكك الحديدية.

وحول المحاور الأساسية التي تشملها المعايير، أوضح د. اشرف اسماعيل ان هناك 4 محاور تحكم المعايير الصادرة عن الهيئة أولها الفاعلية الإكلينيكية ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية، وثانيها سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة، أما المحور الثالث فيتعلق بضمان الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر الذي وصلت نسبته في المجال الصحي دوليا إلى 40%

وتابع د. اسماعيل أن المحور الرابع هو رضاء المتعاملين لإنه وفقا للمعايير فالمريض هو محور الخدمات المقدمة في المنشأة الصحية وقناعته بجودة الخدمة ركيزة أساسية في تحقيق الجودة بالمستوى العالمي.

ومن جانبه، أشاد اللواء عاطف إمام ، رئيس المركز الطبي لمستشفيات السكك الحديد، بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر ثقافة الجودة، كما أشاد بزيارة وفد الهيئة للمركز في إطار التعاون المشترك وذلك طبقا للخطة الموضوعة لتطوير المركز الطبي و الحصول على الاعتماد الدولي طبقا لمعايير الجودة و السلامة الصادرة عن الهيئة، وأضاف أنه جارى حاليا الانتهاء من التراخيص الخاصة بالحماية المدنية و اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وعلى هامش جلسات المؤتمر، قام اللواء عاطف إمام بإهداء درع التكريم للدكتور أشرف إسماعيل كأحد رواد الجودة في مجال الرعاية الصحية وقائد استراتيجية مصر في اعتماد وتنظيم الرعاية الصحية لجميع منشآت الرعاية الصحية والعاملين بها.

استهدف المؤتمر الطبي الذي تستمر فعالياته لمدة يومين بالقاهرة، التبادل العلمي بين شتي فروع الطب وإلقاء الضوء على التطور الطبي والعلمي بالخدمات الصحية بمستشفيات القاهرة، وأبو زعبل، وطنطا إلى جانب العيادات الطبية الخارجية، وشارك بالحضور وفد من قيادات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف التخصصات الطبية، ومن بينهم م. على فضالي، رئيس مجلس اداره الشركة المصرية لتشغيل مترو الإنفاق، د.أمين فؤاد ، مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، ود. فؤاد الغريب، رئيس الجمعية الطبية لجراحة التجميل، ود.علاء عمارة، رئيس القطاع الطبي بهيئة النقل، عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية.