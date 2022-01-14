السياحة: الماراثون الدولي بالأقصر يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أقيمت صباح الجمعة، للسنة الـ 29 على التوالي، بمحافظة الأقصر، ماراثون مصر الدولي تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.

وقالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إن الماراثون شارك فيه متسابقين من حوالي 32 دولة مختلفة حول العالم منها مصر وأمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وإنجلترا والسويد وفنلندا والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا والمغرب وغيرها من دول العالم، وفي نهاية المارثون تم الإعلان عن فوز متسابقين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا وروسيا والأردن.

وأشارت مساعد الوزير للترويج إلى أن رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإظهار تميزه وتنوعه وأنه مقصد متجدد نابض بالحياة.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية التي تصدرها الوزارة عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، على جميع المشاركين بالمارثون.

وأشاد المشاركون في المارثون بالتنظيم الرائع له، معربين عن كامل سعادتهم بزيارة الأقصر ومعالمها الأثرية والسياحية المتميزة والتعرف على حضارة مصر العريقة والاستمتاع بالشمس الدافئة والرحلات النيلية والبالون الطائر وغيرها من الأنشطة السياحية بالمدينة، مؤكدين على حفاوة الاستقبال من قبل أهالي المحافظة.

يذكر أن ماراثون مصر الدولي في الأقصر هو أقدم سباق يقام في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد انطلق صباح اليوم من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي بالأقصر، مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه إلى طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.​