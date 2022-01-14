الأطباء تكشف موعد أولى جلسات التحقيق مع الطبيب المعالج للإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، عن موعد أولى جلسات التحقيق مع الدكتور شريف عباس، الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي.

وأوضح سالم في تصريحات لمصراوي، اليوم، أنه من المقرر بدء أولى جلسات التحقيق يوم الثلاثاء المقبل بمقر نقابة الأطباء بالقاهرة، في حضور مستشار قضائي.

وذكر أن الطبيب تقدم بشكوى مكتوبة يطلب فيها التحقيق معه لاستجلاء حقيقة القضية برمتها، موضحًا أنه قدّم مستندات وأوراق خاصة بفترة علاج الإبراشي.

وأشار سالم إلى أن عباس اتهم في الشكوى أسرة الإعلامي وائل الإبراشي بالتشهير به والإساءة إليه، كما قدم شكوى ضد الدكتور خالد منتصر متهمًا إياه بالتشهير به.

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب والمفكر خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".

ورد الدكتور شريف عباس على ذلك في تصريحات لمصراوي، بالقول إنه لم يخطئ في علاج الإبراشي، وقدم له أفضل رعاية طبية.

وقال: "تقدمت بطلب تحقيق رسمي في النقابة مع الدكتور خالد منتصر الذي خرج على كل وسائل الإعلام يتهمني بالقتل في أمر لم يحدث فيه خطأ طبي على الإطلاق ويردد أكاذيب".