شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات موسعة لإزالة تعديات وبروز المحال بالمنيرة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام والبروز الخاصة بالمحال التجارية، وتحقيق الإنضباط، وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بإزالة تاندات مخالفة ورفع اشغالات ثابته ومتحركة ورفع كفاءة الشوارع، وذلك بقطاع المنيرة الغربية .

كما شنت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام عدد من حملات المتابعة والضبط للتصدى لمخالفات المقاهي والمحال التجارية ومخالفات البناء حيث تمكنت الحملات من ضبط 400 إعلان مخالف لعدم حصولها على تصاريح حيث تم على الفور إزالة كافة الإعلانات.

كما تم ضبط ورفع 1500 حالة إشغال طريق خاصة بالمقاهى والمحال والعقارات والتى شملت 98 قلب شيشة و 56 إستاند و 45 ترولى و 27 ثلاجة عرض و 11 شاشة عرض بالاضافه الي ازاله 105 حاجز حديدي لحجز اماكن ركن السيارات ورفع عدد الباعه الجائلين والتي شملت 2 تروسيكل و 2 سيارة إكسبريسو وضبط 2 سيارة فرز قمامة .

وفيما يتعلق بمخالفات البناء فقد تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 555 أ بقطاع هضية الأهرام وضبط مواد البناء المستخدمة وقد تم مصادرة جميع المضبوطات وإيداعها مخازن القطاع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .