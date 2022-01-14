شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: تحية وامتنان للرئيس السيسى على دعمه وتقديره للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التحية والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه الدائم وتقديره للمرأة المصرية ودورها الهام والحيوى فى بناء المجتمعات وحمايتها، وذلك خلال العديد من جلسات منتدى شباب العالم الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير الجارى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ شكرها وتقديرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يحرص على أن تتضمن جميع خطاباته فى جميع المحافل المحلية والعالمية إشادة وتقدير لدور المرأة المصرية، قائلة فى بيان نشر عبر صفحة المجلس على موقع "فيس بوك"، "يعد تقدير السيد رئيس الجمهورية وسام شرف ومصدر فخر لكل سيدة وفتاة مصرية، وخير حافز لتقديم المزيد من أجل وطن أكثر ازدهارا وتقدما".



المجلس القومى للمرأة

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.