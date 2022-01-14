شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة بدر تزيل أكثر من 100 لافتة إعلانية غير مرخصة.. وتضبط 5 سيارات خلاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن جهاز المدينة شارك في شن حملة أمنية مكبرة لضبط المركبات المخالفة بنطاق المدينة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وقطاع القاهرة الجديدة وفرقتي الشروق وبدر وقسم شرطة مدينة بدر والإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح "مندور"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 سيارات خلاطة خرسانة و 8 سيارات نقل قلاَّب ولودر ومركبة " توك توك"، وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز، بجانب سحب 43 رخصة تسيير وقيادة منتهية بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة واستمرار الحملات ليل نهار لتحقيق الانضباط ولظهور المدينة بالشكل اللائق.

وفي سياق متصل قال المهندس عمار مندور، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالطرق والمحاور الرئيسية للحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدينة.

وأوضح المهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للتنمية، أن الحملة أسفرت عن إزالة أكثر من 100 لافتة إعلانية مخالفة لإجراءات التراخيص من المقاسات المختلفة للإعلانات العشوائية، بجانب الإعلانات التي انتهى ترخيصها ولم تقم الشركات المسئولة عنها بالتجديد بعد مرور فترة السماح رغم إرسال إخطار بذلك لأصحاب الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.

وطالب نائب رئيس الجهاز، أصحاب المحال والمولات بسرعة التوجه لإدارة الإعلانات الرئيسية بمقرها فى جهاز المدينة، لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص إعلانات محالهم ووحداتهم الإدارية وتوفيق أوضاعهم، وذلك من أجل الحفاظ على مستحقات الدولة والمنظر الجمالى للمدينة ومنع العشوائيات.

تجدر الإشارة إلى أن حملة ضبط المركبات المخالفة تم تنفيذها تحت إشراف العميد طارق سليمان، والعميد هاني عطية، والعميد شريف رشدى، والعقيد مهاب زمزم، والعقيد وليد هريدي، والمقدم أحمد نبيل، والرائد محمد البيومي، والرائد عصام عماد، والرائد ياسر صبري والرائد محمد ثروت والنقيب محمد عاشور، والنقيب إسلام لبيب.