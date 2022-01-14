شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة الملك سلمان بالطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعُد جامعة الملك سلمان الدولية واحدة من المشروعات القومية الهامة للتعليم العالي، التي أقيمت في محافظة جنوب سيناء، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الطور.

ويتميز موقع الجامعة بفرع الطور بموقعه الجغرافي الفريد، وامتلاكه للمقومات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والمعيشية، بما يجعله بيئة تعليمية مُتميزة.

و أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء فرع الطور بجامعة الملك سلمان الدولية يأتي استجابة لرؤية القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، وحماية الأمن القومى المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التي يستفيد منها المواطنون ، مشيرًا إلى أهمية فرع الجامعة بالطور؛ لكونه يضم كليات وبرامج متميزة في القطاع الصحي والهندسي والتكنولوجي، ويعتمد على كل وسائل التعليم الذكي والتكنولوجيا الحديثة.

ويُقام المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور على مساحة 200 فدان في المرحلة الأولى، بتكلفة تبلغ 5.25 مليار جنيه، ويحتوي على كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، ويُوجد بالمقر الرئيسي منطقة متكاملة للألعاب الرياضية، تحتوي على ملاعب مكشوفة، وصالات للألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبي، ومركز للمؤتمرات.

وأشار د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إلى أن فرع الجامعة بمدينة الطور يضم العديد من المجالات والبرامج الحديثة والمتميزة، منها:

• مجال الطب ويضم برنامجي (الطب، والجراحة).

• مجال طب الأسنان ويضم (برنامج الأسنان).

• مجال علوم وهندسة الحاسبات: ويضم 3 برامج ( المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الذكاء الاصطناعى، علوم الحاسب، ويضم تخصصات تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات).

• مجال العلوم الهندسية:

ويضم برامج: (هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، العمارة، هندسة الحاسب، هندسة الذكاء الاصطناعي).

• مجال الصناعات التكنولوجية: ويضم برامج (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة).

وأضاف د. حسين أن فرع الجامعة بالطور يُتيح لطلابه حزمة من الأنشطة الرياضية، والمسابقات، وأنشطة الرحلات الداخلية والخارجية، والنوادي الفنية والثقافية، والنوادي العلمية، والندوات التعريفية، خاصةً فيما يتعلق بالتوظيف ومُتطلبات سوق العمل، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

وأكد د. محمد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية استفادة فرع الجامعة بالطور من الشراكات الدولية والإقليمية للجامعة، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لاستخدام المستشفى التعليمي التابع للوزارة بمدينة الطور كمستشفى تعليمي لصالح الجامعة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الصناعية ومراكز البحوث المُتخصصة؛ لإثراء قطاع البحوث والتطوير بفرع الجامعة بالطور.

و أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فرع جامعة سلمان بمدينة الطور يمثل خطوة طموحة في تعزيز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ لامتلاكه المقومات المادية والعلمية والتعليمية، التي تسهم في توفير المناخ التعليمي المناسب، والاستفادة من الثروات الطبيعية لسيناء، وإثراء السياحة بها، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المشروعات القومية للتعليم العالي بكافة ربوع الوطن ، يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).