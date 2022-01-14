مكتب المكافحة يُحبط ترويج كيلو هيروين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بكفر الشيخ وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ) بالاتجار في المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة مركز شرطة فوة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين – فرد محلي– عدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفان للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.