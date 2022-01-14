سائق سيارة نقل أثاث يصطدم بعمود إنارة قبل مطلع كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوات الشرطة على سائق سيارة نقل إثر اصطدامه بعمود إنارة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط عمود إنارة وتهشم عدد من السيارات.

تبين بالفحص أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق سيارة نقل تحمل منقولات منزلية فاصطدم بعمود إنارة قبل مطلع كوبري الساحل.

تسبب الاصطدام في سقوط عمود الإنارة وتلفيات بعدد من السيارات دون خسائر في الأرواح، وتم التحفظ على السائق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.