شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بشارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائرى لمدة يومين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصور بين طريق الأتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية.

تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى أعلى شارع البحر الأعظم ، مما يستلزم غلق جزئى بشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى بالإتجاهين وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال ( ونش عملاق ) لمدة يومين إعتباراً من الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى صباح السبت الموافق 15/1/2022 على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور حيث سيتم ترك حارتين مروريتين بكل إتجاه لسير المركبات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكبارى بوضع وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين بمسار الأعمال.

واهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.