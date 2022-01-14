شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم دورات تنمية المواهب "تحت عشرين سنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة والدكتور عمرو سامي، عميد الكلية، الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دورات تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورات تقام في الرسم والعمارة مع مراعاة كافة الأجراءات الأحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الأجتماعي.

وتبدأ فعاليات الدورات التدريبية بداية من اليوم الجمعة، وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية - الرسم تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في تعليم الفنون، وأساسيات الرسم ونبذة عن البورترية، ملامح الوجه، النسب التشريحية للجسم، وكذلك التكوين وبناء اللوحة والظل والنور، والتفكير الأبداعي، وأستخدام الذاكرة البصرية، ومبادئ التصميم والتكوين الزخرفي، كما تشمل مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية، ومدة الدورة أربع أسابيع 8 محاضرات والمحاضرة 3 ساعات، وأيام الدراسة الجمعة والأثنين من الرابعة مساء حتي السابعة مساء.

والدورة الثانية هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في تعليم المنظور وأساسيات العمارة، وأساسيات الرسم المعماري، والتكوين وأختيار اللقطة ومستوي النظر، والشكل الخارجي للمباني والنسبة والتناسب، وتكون مدة الدورة اربعة اسابيع أربعة محاضرات مكثفة والمحاضرة 6 ساعات، علي أن تكون أيام الدراسة يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا.