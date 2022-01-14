شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف القاهرة تطلق حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية أوقاف القاهرة بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف أسطح جميع المساجد الواقعة في نطاقها، وذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف حملة واسعة لنظافة المساجد.

وقال الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، فى تصريحات له، إن هدف الحملة هو تنظيف أسطح المساجد من أية مخلفات أو كهن أو خلافه تكون على أي سطح من أسطح المساجد ، والعمل على جمعها وتخريدها بمعرفة مخازن الوزارة ، وذلك في ضوء حملة موسعة تقوم بها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف صلاح، أن بيوت الله (عز وجل) أمانة في أعناقنا جميعًا ، ويجب صيانتها والقيام بكل ما من شأنه تهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخليًّا وخارجيًّا، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لكل من يقوم بها.



































