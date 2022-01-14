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أوقاف القاهرة تطلق حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية أوقاف القاهرة بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف أسطح جميع المساجد الواقعة في نطاقها، وذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف حملة واسعة لنظافة المساجد.

وقال الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، فى تصريحات له، إن هدف الحملة هو تنظيف أسطح المساجد من أية مخلفات أو كهن أو خلافه تكون على أي سطح من أسطح المساجد ، والعمل على جمعها وتخريدها بمعرفة مخازن الوزارة ، وذلك في ضوء حملة موسعة تقوم بها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف صلاح، أن بيوت الله (عز وجل) أمانة في أعناقنا جميعًا ، ويجب صيانتها والقيام بكل ما من شأنه تهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخليًّا وخارجيًّا،  مؤكدًا أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لكل من يقوم بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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