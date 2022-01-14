شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية خلال فصل الشتاء؟.. الكهرباء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير منا لا يعرف أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة فى مصر لا تتأثر بدرجات الحرارة، لأنها تم إنشائها بمناطق تتميز بالسطوع الشمسى طوال العام غير متأثرة بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها خلال فصل الشتاء، وهو ما أكده الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن محطات الطاقة الشمسية فى مصر تعمل طوال أيام العام ولا تتأثر بدرجات الحرارة، موكدا أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل طوال العام سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التى يتم إنشائها فى مصر يتم اختيار المواقع الخاصة بها الأكثر سطوعا للشمس طول أيام العام وغير مرتبطة بفصل معين.

وأشار حمزة إلى أن هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح والشمس طوال العام من بينها جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح والشمس عليها تم اختيار من اطلس مصر، علاوة على اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة، كما أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف، بالإضافة إلى أن منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.