"ممنوع يا فندم".. كواليس اعتداء فرد "أمن إداري" على ابنة الحضري وتهشيم سيارتها بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد أحد المنتجعات السكنية بمدينة الشيخ زايد مشاجرة بين فرد أمن إداري تابع لشركة أمن خاصة وابنة مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري وصديقيها، بسبب خلاف على ركنة سيارة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالحي الـ١٢.

وجه العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد بسرعة انتقال رجال المباحث بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات الرائد هشام فتحي رئيس المباحث، توصلت إلى حدوث مشادة كلامية بين ابنة الحضري وصديقيها وفرد الأمن الذي طالبهم "مافيش ركنة هنا ممنوع".

أثار حديث فرد الأمن استياء وغضب الأصدقاء الثلاثة فأخبروه "انت متعرفش احنا مين؟" ليجيب "بنفذ التعليمات يا فندم".

تراشق بالألفاظ تطور إلى مشاجرة أصيب على إثرها أحد صديقي شدوى الحضري وتهشم زجاج السيارات الفارهة الثلاث.

عقب تقنين الإجراءات تحفظت قوة أمنية من القسم بقيادة النقيب عمرو شقوير على فرد الأمن الإداري واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.