​​ ​آخرهم وائل الإبراشي.. تعرف على إعلاميين وصحفيين رحلوا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

شهدت الأشهر الماضية، وفاة عدد من الإعلاميين والكُتّاب الصحفيين، جراء تأثرهم بتداعيات فيروس كورونا، وكان آخرهم الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا يوم 9 يناير الجاري.

ويستعرض "الخليج 365" تقريرًا بشأن أبرز الإعلاميين الذين رحلوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وائل الإبراشي

توفى يوم 9 يناير الجاري الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع مع مضاعفات كورونا استمرت حوالي سنة، وشيعت جنازته من مسجد الشربيني أبوأحمد بقريته شربين بمحافظة الدقهلية.

وأعلنت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي في وفاة الإبراشي بعد تصاعد الحديث عن تعرضه لخطأ طبي أودى بحياته.

إبراهيم حجازي

توفى يوم 2 يناير الجاري، الناقد الرياضي إبراهيم حجازي، بعد صراع مع المرض، حيث توفي متأثرًا بتوابع إصابته بفيروس كورونا.

وشيعت جنازته من مسجد الفاروق بالمعادي وسط حضور نخبة من الكتاب الصحفيين ونجوم الرياضة المصرية.

حازم منير

في 18 أبريل عام 2021، توفي الكاتب الصحفي والحقوقي البارز، حازم منير، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث قضى 17 يومًا داخل الرعاية المركزة في صراع مع المرض، وهو رئيس تحرير برنامج الحياة اليوم الأسبق.

عباس الطرابيلي

في 12 مارس الماضي، توفي الكاتب الصحفي المصري عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

وأصيب الطرابيلي بفيروس كورونا قبل نحو 10 أيام من وفاته، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.

ملك إسماعيل

في 12 مارس الماضي، توفيت الإعلامية ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا، والتي تعتبر قامة إعلامية كبيرة وإحدى رموز الإعلام المصري.

عصام عامر

توفى يوم 11 مايو 2021 الكاتب الصحفي عصام عامر رئيس تحرير جريدة الديار إثر إصابته بفيروس كورونا.

كانت آخر كلمات كتبها الكاتب الصحفي الراحل عصام عامر، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: "يارب وأنت الحنان المنان.. أسألكم الدعاء.. الحمد لله كورونا شديدة على تسمم دموي أصلا لم ينته من سنتين.. أرجوكم الدعاء".

عصام رأفت

توفى في 10 مارس الماضي، الكاتب الصحفي عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأقيمت الصلاة على الكاتب الصحفي الراحل عصام رأفت بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة العشاء.

وائل عبدالمجيد

توفى في 2 مارس 2021، الإعلامي وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناة الخامسة الأسبق وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقدم عددا من البرامج على شاشة القناة الخامسة، أبرزها برنامجه «دنيا الأقزام»، كما عمل محاضرا في معهد الإذاعة والتليفزيون، وتولى منصب الرئيس الأسبق لتلفزيون الإسكندرية.

يسري غرابة

بتاريخ 15 أبريل الماضي، توفي المخرج يسري غرابة متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا الذي كان قد أصيب به.

ويدأ غرابة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج فعمل معها في برنامجها التلفزيوني الأول "لقاء الجماهير"، ثم اختارته أماني ناشد ليخرج برنامج "كاميرا 9" على مدار عامين.

محمود الشيمي

في 5 يونيو الماضي، غيب الموت، الإعلامي المصري محمود الشيمي، كبير مذيعي قناة القاهرة (القناة الثالثة المصرية) عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

إعلامى محمود الشيمى، وهو كبير مذيعى القناة القاهرة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصرى.

ونعاه مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، قائلة: الزميل محمود الشيمي كان دمث الخلق ويحظى باحترام وتقدير من الجميع، وكان نقابيًا نشطًا يسعى دائما لخدمة الزملاء أعضاء النقابة".

فاروق هاشم

في 15 نوفمبر الماضي، توفي الكاتب الصحفي فاروق هاشم، مستشار رئيس تحرير الأهرام، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 70 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا

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