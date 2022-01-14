شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية لمدينة الأمل اليوم للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، اليوم الجمعة، وللأسبوع الثانى على التوالى، قافلة دعوية مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، إلى مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا"، بمحافظة القاهرة، وتضم القافلة الدعوية 10علماء يتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "القيم المجتمعية".

والعلماء المشاركون فى القافلة هم كلا من:

1. د/ رمضان عفيفى عفيفى بحيري - مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية - مسجد أحباء الشعراوي

2. أ.د/ عماد عبد النبي محمود عبد النبى - الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - مسجد الفاروق عمر

3. د/ محمد عبد ربه عبد السلام عبد الجيد - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - مسجد نور الإسلام

4. د/ صلاح السيد محمد - مدير عام مناطق الدعوة والإعلام الديني - مسجد التيسير

5. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات - مسجد الصلاح

6. الشيخ/ مصطفى خالد محمد خالد - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد الهدى

7. الشيخ/ رجب عبد الواسع محمد - عضو الإدارة العامة لشئون القرآن - مسجد السيدة مريم

8. الشيخ/ أحمد سعيد أبو المعاطي عواد - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد عباد الرحمن

9. الشيخ/محمد عبد الستار محمد أحمد - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد سيد المرسلين

10. الشيخ/ محمود سلامة عبد القادر معوض - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد المؤمن وشهرته المهيمن

في سياق متصل يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "القيم المجتمعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام به نصا أو مضمونا على أقل تقدير، مع الالتزام بوقت الخطبة المحدد وهو فى حدود 10 دقائق.