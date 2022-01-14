شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: امتحان الثانوى العام الورقى موحد على مستوى كل إدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوى العام الورقى سيكون موحدا على مستوى الإدارة التعليمية، حيث تم الانتهاء من وضع أسئلة الاختبارات على مستوى الجمهورية فى الأجزاء المقالية التى تعقد ورقيا، أما بالنسبة للامتحان الإلكترونى الذى يمثل 70% من الامتحان سيتم إتاحة الأسئلة من قبل الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الامتحانات تحتوى على قسمين، أحدهما إلكتروني يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت الوزارة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.



وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.