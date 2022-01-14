شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشدد على الالتزام بوقت الخطبة وتحدد موضوعها عن "القيم المجتمعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "القيم المجتمعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام به نصا أو مضمونا على أقل تقدير، مع الالتزام بوقت الخطبة المحدد وهو في حدود 10 دقائق.

ونشرت وزارة الأوقاف، أمس الأول الأربعاء، عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، مؤكدة أن ذلك فى إطار إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وفى سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا، منها 21 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(73) مسجدًا صيانة وترميمًا.