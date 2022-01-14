شكرا لقرائتكم خبر عن غدا قطع مياة الشرب عن 13 منطقة بالقاهرة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 13 منطقة بالقاهرة انقطاع مياة الشرب بداية من غد السبت من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة العاشرة مساء لمدة 12 ساعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن ذلك نظراً لاعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بامتداد ترعة الجندى – بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحى التابع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكدت شركة مياه الشرب، أن المناطق التى تشهد انقطاع المياه هى مناطق ( فندق الماسة – امتداد رمسيس 1 , 2 , 3 – المهمات – المنطقة المركزية العسكرية – الكلية الفنية العسكرية – جامعة الأزهر – نادى السكة – نادى مدينة نصر – مدينة التوفيق – الاستاد – أرض المعارض مدينة نصر).

ويبدأ انقطاع المياه من غدا السبت الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وأشارت الشركة إلى أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.