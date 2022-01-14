شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 26 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها 21 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(73) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:مديرية أوقاف الإسماعيلية1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة
2. الرحمة – عزبة الجميزة - القصاصين
مديرية أوقاف الفيوم
3. الهدى – عزبة رمزى – اطسا شرق
4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا
5. النور الريان – يوسف الصديق
6. الابيارى – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الشرقية
7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس
8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر
9. أبو القاسم – ديرب نجم
مديرية أوقاف البحيرة
10. الدالى – البستان – مركز الدلنجات
11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات
12. الشرقى الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف المنوفية
13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور
14. النور الليثى – زاوية رازين – مركز منوفية
مديرية أوقاف الدقهلية
15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني
مديرية أوقاف كفر الشيخ
16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم
17. الرحمة - عزبة الدكتور منير حبشى – الكوم الطويل – بيلا
18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا
19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه
20. الشعراوى – مخيزن الرياض شرق
21. الهدى – عزبة غانم - بيلا
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. السيد البدوى – مطلع المحمودية
مديرية أوقاف البحيرة
2. عباد الرحمن شارع الأباصيرى – أبو الريش - دمنهور
مديرية أوقاف الفيوم
3. التحرير – مركز إطسا
مديرية أوقاف أسيوط
4. النور – شطب – مركز أسيوط
مديرية أوقاف دمياط
5. سيدى حسن الدياسطى – فارسكور