شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوى ورقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت امتحانات الصف الأول الثانوى العام، فى المواد غير المضافة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الأول الثانوى يمتحنون فى المواد غير المضافة يومى 15 و17 يناير، فيما يمتحن طلاب الثانى الثانوى يوم 16 و18 يناير، حيث تشمل المواد غير المضاف درجتها للمجموع الكلى "التربية الدينية - التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان) - الكمبيـوتر وتكنولوجيـا المعلومـات - التربية الرياضية".

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الامتحانات تحتوى على قسمين، أحدهما إلكتروني يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت الوزارة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.



وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.