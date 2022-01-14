شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المحظورات على الركاب ارتكابها خلال استقلالهم لقطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” قائمة المخالفات المحظور ارتكابها بالسكة الحديد وقطاراتها والتى يؤدى ارتكابها إلى توقيع غرامات فورية ضد المخالف تتراوح بين 50 إلى 420 جنيها، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك.

2ـ العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها علي الخطوط.

3ـ الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

4ـ حمل أي مواد قابلة للاشتعال أو الأثقال الكبيرة التى تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذية.

5ـ إلقاء المخلفات داخل المحطات او القطارات.

6ـ ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها.

7ـ عبور شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

8ـ دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

9- التدخين بالقطارات والمحطات.

10- البيع بالقطارات والمحطات بدون ترخيص.