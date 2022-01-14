شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: كل نسخة من منتدى شباب العالم ننفذ معظم التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن توصيات منتدى شباب العالم، في كل نسخة ننجح في تنفيذ الغالبية العظمى منها خاصة التوصيات التي تخص مصر، وننجح في التواصل مع مؤسسات دولية لتنفيذ باقى توصيات المنتدى.

وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنها ليست المرة الأولى التي يكون لدينا توصيات لمنتدى شباب العالم، فهى نابعة من مجموعة ورش عمل التي تمت بالمنتدى واللقاءات التي تمت مع الخبراء الذين حضروا ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه يكون هناك اقتراحات من الشباب ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى باختيار الأنسب من تلك التوصيات، لافتا إلى أن هذه التوصيات كانت تدور حول ريادة الأعمال وإطلاق برنامج شباب العربى الإفريقى وبرامج خاصة بالمناخ ومناشدة المجتمع الدولى أن يكون هناك مشاركة أكبر للشباب حول مواجهة التغيرات المناخية.