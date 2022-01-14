شكرا لقرائتكم خبر عن المحبة والأمل "صُنع فى مصر".. حفل مبهر ورسائل رئاسية عظيمة فى ختام منتدى شباب العالم (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بخروج منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بصورة مشرفة في الشكل والمضمون، حتى يعبر عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة، وكافة المشاركين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو الشباب من كل العالم.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالحفل الختامي بمنتدى شباب العالم: "لقد كانت الأيام الماضية فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد والبناء، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم، ولعل هذه الحالة الثرية من التنوع في الرؤى، أوجدت لنا أفاقاً جديدة تلهمنا أفكاراً وسبلاً مستحدثة نحو حال أفضل".

حفل مبهر ورسائل رئاسية عظيمة فى ختام منتدى شباب العالم



رسائل الرئيس