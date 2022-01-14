رئيس "برلمانية حماة الوطن" يشكر السيسي على إنشاء كوبري بديلا لمعدية "أشمون"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية، وتوجيه رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول، والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، طالب الحكومة بإدراج تطوير المعديات علي النيل ضمن المشروع القومي "حياة كريمة "، نظرًا للحوادث المؤسفة الواقعة بسبب تلك المعديات الخطرة، واستبدالها بكباري تحفظ أرواح المئات من المواطنين، خاصة وأن حوادث المعديات باتت كابوس حقيقي للمصريين، نتيجة القصص والروايات المأساوية لحوادثها، والذي يكون ضحاياها من طلبة المدارس وعمال المزارع والمصانع.

وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس السيسي، يعكس حرصه الدائم على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، وشعوره بحجم المأساة التي طالت أسر ضحايا معدية " أشمون - القطا"، مؤكدًا على أن قرار الرئيس السيسي وتشكيل لجنة حكومية لإنشاء الكوبري في أسرع وقت أثلج صدور أهالي أشمون.

وطالب "شلبي"، الحكومة بسرعة عمل حصر عاجل وفوري للمعديات الأكثر خطورة على حياة المواطنين، وتحديد جدول زمني لتطويرها، ودراسة إنشاء كباري على النيل في المناطق التي بها كثافات سكانية ولا يصلح بها عمل المعديات، خاصة والتي تنقل عمال مصانع أو طلبة مدارس وجامعات.