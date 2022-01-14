شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة تحقيقات نقابة الأطباء: الطبيب المُعالج ترك الإبراشى منذ 3 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، إن الطبيب المُعالج للإعلامى الراحل وائل الإبراشى، تواصل تليفونيا أمس وأكد رغبته فى المثول أمام النقابة لتوضيح حقيقة ما جرى تداوله من اتهامات ضده، مشيرا إلى أنه حضر إلى مقر النقابة اليوم الخميس، وتقدم بكافة شهاداته مؤهلاته والأبحاث التى نشرها، مشيرا إلى أن الطبيب أكد أنه كان مصاحبا للإبراشى لمدة 5 أيام فى المنزل فقط، ويومين فى المستشفى عند نقله لها.

وأضاف أبو عميرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أن وائل الإبراشى كانت حالته الصحية جيدة، وتحاليله جيدة، ومع بداية التحاليل تظهر بنتائج سيئة، رفض الإبراشى الانتقال للعلاج فى المستشفى وأكد استعداده توفير كافة المستلزمات الخاصة بعلاج كورونا، وتمسك باستمرار علاجه فى المنزل، إلا أن الطبيب عندما اكتشف استمرار سوء نتائج التحاليل، وحدوث مشكلات بمعدلات الأكسجين فى الدم، قرر نقله للمستشفى، ولازمه لمدة يومين.

وأشار إلى أن الطبيب المُعالج كان أخر يوم له مع الإعلامى وائل الإبراشى فى 3 يناير 2021، أى منذ عام تقريبا، مضيفا: أى مر عليه عام بعد ترك الطبيب له، وتلقيه العلاج على أيدى أطباء وفريق طبى مختلف، مشيرا إلى أنه سيجرى عقد أول جلسات التحقيق للاستماع لأقوال الطبيب يوم الثلاثاء المقبل، بحضور مستشار من القضاء، للتحقيق مع الطبيب رسميا، رغم عدم تلقى النقابة حتى الآن لأى شكوى من قبل أسرة الإعلامى الراحل أو المحامى الخاص بها، وانتظرناه طوال اليوم لكنه لم يحضر، وعلمنا بعد ذلك عن تحريره بلاغا لدى النائب العام.

واستطرد عميرة: أن الطبيب طالب بفتح تحقيق رسمى لتبرئة ساحته، والرد على كافة الاتهامات الموجه إليه، فضلا عن أن الطبيب اشتكى الدكتور خالد منتصر لنشره اتهامات دون إثبات علمى على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، لافتا إلى أنه من المتوقع عقد أكثر من جلسة للاستماع، ثم سيتم طلب ملفات من المستشفيات التى تلقى الإبراشى علاج بها، وكذلك التقارير من الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، وستجرى دراستها جميعا، وطرحها أيضا على استشاريين فى عدة تخصصات منها الصدرية، والأشعة، وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت للفصل فى الأمر.