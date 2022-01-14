الشباب أولا.. والتنمية والإعمار دائما.. 8 قرارات رئاسية مهمة فى ختام منتدى شباب العالم (إنفوجراف)

6- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم، على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012