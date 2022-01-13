شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. نقل نجل الفنان شوقى عبد الحكيم لدار رعاية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة لما نشره ”الخليج 365”، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه بخصوص حالة أحمد نجل الفنان شوقي عبد الحكيم قام فريق أطفال وكبار بلامأوي التابع للوزارة التضامن باتخاذ اللازم، وتم نقله من مستشفي 15 مايو إلى دار رعاية بالجيزة بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

والفنان يبلغ عمره 59 عامًا وتم مقابلته والتدخل معه كأول مرة في 22 أبريل الماضي كان يجلس أمام احدى المكتبات بالمقطم، ويقوم ببيع لوحات فنية في المقطم تم العرض عليه الإيداع بدار رعاية رفض بشدة وتعامل مع الفريق بعنف، ثم تم مقابلته مرة أخري يوم 6 يناير الماضي من خلال الاخصائي الاجتماعي والنفسي وكان متواجد بمستشفي 15 مايو بعد نقله إليها عن طريق شقيقه وتم التواصل مع شقيقه ونقله لدار رعاية بالجيزة.























